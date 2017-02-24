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Государство собралось регулировать цены на лекарства

Алтынай Сарсенбаева 3 часа назад Комментировать 14

Государство будет регулировать цены на лекарства в аптеках. Ожидается, что уже к августу Министерство здравоохранения подготовит законопроект по регулированию цен на розничном рынке медикаментов, сообщает «КТК».

Сейчас в стране, по словам чиновников, контролируют лишь предельную стоимость препаратов для государственных учреждений. А вот цену лекарств для физических лиц регулирует сам рынок. Министр здравоохранения сообщил, что переговоры с бизнесом по этому поводу уже ведутся. Кроме того, по информации главы Минздрава, в ближайшее время будут устранять дополнительные препоны для медучреждений и поставщиков лекарств.

Елжан Биртанов, министр здравоохранения РК:

— Мы разгружаем административные барьеры поставщиков медицинских услуг. Буквально вчера мы подписали приказ, почти на 30% сокращены требования по отчётной документации для медицинских организаций, сейчас пересматриваются правила закупа медицинских услуг, где будут все дополнительные барьеры устранены.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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