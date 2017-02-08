Государственные служащие Казахстана могут попасть под сокращение

Количество госслужащих корпуса А в Казахстане могут сократить. Такую информацию сообщает NUR.KZ со ссылкой на председателя агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Кайрата Кожамжарова.

Он отметил, что с учетом накопленного опыта требуется совершенствование института управленцев корпуса А.

«Совместно с администрацией президента мы уже выработали концептуальное предложение, которое будет представлено главе государства. Оно коснется сокращения количества должностей корпуса А, ответственных секретарей, председателей комитетов, руководителей аппаратов в центре регионов, акимов районов и городов», — сказал Кожамжаров на заседании коллегии агентства по итогам 2016 года.

По словам председателя, замещать такие вакансии путем прямого конкурса смогут компетентные служащие с достаточным опытом работы.

«Наряду с этим будет до конца использован имеющийся на сегодня резерв корпуса А, который полностью отвечает принципам карьерной модели. Со следующего года планируется переход на новую систему оплаты труда в зависимости от результата. Задача регионов – выработать на каждую должность измеримые и четкие критерии оценки по достижению целевых индикаторов государственных органов», – добавил Кожамжаров.

По словам руководителя управления прохождения госслужбы агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Ганижана Асанулы, почти 65 тысячам госслужащих предстоит пройти аттестацию в этом году. Стоит добавить, что в рамках тестирования не будет правильных и неправильных ответов.

Результат будет зависеть от честности ответа тестируемого.