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Горячая линия для потребителей появилась в Караганде

Сабина 1 час назад Комментировать 5

Только за прошедший год на телефон горячей линии обратился 91 потребитель. 

Мониторинг и анализ поступивших обращений потребителей по вопросам нарушения их прав в различных сферах потребительского рынка товаров, работ и услуг проводится Управлением по защите прав потребителей района имени Казыбек би города Караганды ежемесячно.

Обращения, поступившие на горячую линию, касались следующих сфер:

  • 66 обращений в розничной торговле (72,5%);
  • 10 обращений в сфере жилищно-коммунального хозяйства (10,9%);
  • 1 обращение в сфере медицинских услуг (1,0%);
  • 1 обращение в сфере финансовых услуг (1,0%);
  • 3 обращения в сфере услуги связи (3,2%);
  • 5 обращений в сфере транспортных услуг (5,4%);
  • 5 прочих обращений (5,4%).

Всем дозвонившимся  разъяснили все вопросы в рамках действующего законодательства. Больше всего жалоб анализ выявил в сфере розничной торговли. Второе место — оказание коммунальных и транспортных услуг, и на третьем месте —  сфера услуг связи, медицинских и финансовых услуг.

Если ваши права нарушены — обращайтесь в Управление по защите прав потребителей района имени Казыбек би города Караганды. Телефон горячей линии: 51-96-91.

 

По материалам Ekaraganda.kz

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Автор: Сабина

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