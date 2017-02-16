Горячая линия для потребителей появилась в Караганде

Только за прошедший год на телефон горячей линии обратился 91 потребитель.

Мониторинг и анализ поступивших обращений потребителей по вопросам нарушения их прав в различных сферах потребительского рынка товаров, работ и услуг проводится Управлением по защите прав потребителей района имени Казыбек би города Караганды ежемесячно.

Обращения, поступившие на горячую линию, касались следующих сфер:

66 обращений в розничной торговле (72,5%);

10 обращений в сфере жилищно-коммунального хозяйства (10,9%);

1 обращение в сфере медицинских услуг (1,0%);

1 обращение в сфере финансовых услуг (1,0%);

3 обращения в сфере услуги связи (3,2%);

5 обращений в сфере транспортных услуг (5,4%);

5 прочих обращений (5,4%).

Всем дозвонившимся разъяснили все вопросы в рамках действующего законодательства. Больше всего жалоб анализ выявил в сфере розничной торговли. Второе место — оказание коммунальных и транспортных услуг, и на третьем месте — сфера услуг связи, медицинских и финансовых услуг.

Если ваши права нарушены — обращайтесь в Управление по защите прав потребителей района имени Казыбек би города Караганды. Телефон горячей линии: 51-96-91.

По материалам Ekaraganda.kz