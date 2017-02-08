Гороскоп 8 февраля

Овны — На работе Вам следует сохранять компромисс и спокойствие, чтобы не создать конфликтную ситуацию. Начальство отметит ваши труды достойной премией.

Тельцы — Живите настоящим, а не прошлым – этот девиз Вы должны помнить. Руководствуясь здравым смыслом, вы сможете преодолеть многие преграды на пути к успеху.

Близнецы — Сегодня Вам предстоит выступить в роли оратора перед огромной аудиторией. Не смущайтесь, а покажите себя с лучшей стороны.

Раки — Предстоит решать финансовые вопросы. Вы всерьез решите заняться накоплением средств.

Львы — Гороскоп не советует вам опускаться до оскорблений личного плана. Иначе ваши отношения уже ничто не спасет.

Девы — Для того, чтобы реализоваться как личность и решить многочисленные проблемы, Деве предстоит изолировать себя на время от общества и друзей.

Весы — Помогите тем, кто неоднократно поддерживал вас. Если у вас в запасе есть мудрые советы, то поделитесь ими с близкими людьми.



Скорпионы — Как говорится, «мечтать не вредно», но следует ждать от жизни реальных результатов. Вам придется решать сложные задачи, которые кардинально повлияют на его рабочую сферу.



Стрельцы — Звезды предсказывают Вам головокружительный успех у коллег, друзей и родственников. Но главное, что сегодня о ваших заслугах узнают социальные сети.



Козероги — Естественно, деньги не решают всех вопросов, особенно тех, которые касаются нравственной стороны жизни.



Водолеи — В этот день Вас ждет разочарование в любви. Вы так давно ждали признания от своего избранника, что ваше терпение на исходе.



Рыбы — Вам предстоит заботиться и опекать своих старших членов семьи. Даже если у Вас не будет желания кому-то помогать, то постарайтесь хотя бы поддержать человека ценным советом.