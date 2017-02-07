Гороскоп 7 февраля

Овны — Вероятно, семейная сфера жизни не доставит вам хлопот. Деловые отношения тоже вполне удачны.

Тельцы — Перед вами может встать серьезная дилемма: либо расторгать приевшиеся, отношения, либо прикладывать усилия для того, чтобы перевести их на новый уровень.

Близнецы — День раскрытия внутреннего потенциала, познания окружающего мира. Позвольте себе увидеть мир таким, каким видят его другие.



Раки — Стоит прислушаться к замечаниям со стороны старших родственников, особенно, если эти замечания коснутся личной жизни.

Львы — Если вы давно мечтаете о высокооплачиваемой должности, то сегодня Ваше желание исполнится. Шеф заметит ваше усердие и мастерство.

Девы — Для вас этот день покажется бесконечным и трудным во всех отношениях. Во-первых, вам абсолютно не захочется работать. Во-вторых, энергии и сил будет хватать лишь на решение мелких задач.

Весы — Будут, как маленькие дети, радоваться каждой минутке и заряжаться оптимизмом. Особенно, если в личной жизни все будет стабильно и гладко.

Скорпионы — Даже если Вы не любите спорить, то сегодня вы этого не избежите. Предстоит активная беседа с коллегой, который начнет убеждать Вас в собственной правоте.

Стрельцы — Сегодня Вам предстоит быть более благоразумным. Иначе вы попадете в сомнительные ситуации, связанные с репутацией, финансами и даже здоровьем.

Козероги — Чтобы сэкономить деньги, Вам сегодня не стоит вообще ходить по магазинам. Иначе поход за хлебом и молоком затянется до полуночи.

Водолеи — Будьте немного практичнее, тогда успех не заставит себя долго ждать.

Рыбы — Вас ожидает знакомство не только с очаровательным человеком, но и настоящим понимающим другом.