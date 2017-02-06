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Гороскоп 6 февраля

Надежда Рогозина 8 часов назад Комментировать 21

Овны — В этот день представители знака особенно обаятельны и общительны.

Тельцы — Окружающие не всегда понимают вас с полуслова, но вы достаточно терпеливы и не выходите из себя, даже если приходится давать объяснения неоднократно.
 
Близнецы — Могут напомнить о себе какие-то проблемы, которые вы давно считали решенными.

Раки — Не ленитесь: день как будто специально создан для того, чтобы трудиться не покладая рук. Награда не заставит себя ждать.

Львы — Вы быстро завоевываете симпатию и расположение тех, с кем имеете дело. 

Девы — День наверняка будет необычным – вы сделаете для этого все возможное.

Весы — Желательно не переутомляться, не проверять организм на прочность, соблюдать разумный режим дня — все это поможет избежать недомоганий.

Скорпионы — Вы получаете массу новой информации, в том числе такой, которую окружающие раньше скрывали от представителей знака. 

Стрельцы — Ваша фантазия не знает границ. Сегодня придумаете много нового и интересного; тем, кто рядом с вами, скучать не придется. 

Козероги — Сохраняйте спокойствие и оптимизм. Возможно, не все будет ладиться и получаться сразу, но день станет удачным.

Водолеи — Вы буквально притягиваете к себе достойных и интересных людей, легко завязываете знакомства, а свои симпатии дарите только тем, кто действительно этого заслуживает. 

Рыбы — Если на этот день запланированы поездки, не относитесь к ним легкомысленно, не жалейте времени на подготовку.

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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