Гороскоп 3 февраля

Овны — Придется потрудиться, чтобы достичь взаимопонимания с близкими.

Тельцы — Новые знакомства не исключены, но они едва ли будут иметь какое-то интересное продолжение.

Близнецы — Важно следить за порядком во всем. Любая ваша небрежность, неаккуратность будет на руку недоброжелателям.



Раки — Энергия и решительность помогают достичь поставленных целей.



Львы — Отличное время для того, чтобы забыть о серьезности и повеселиться с друзьями.

Девы — Благоприятный день для занятий спортом, физического труда, активного отдыха. Чего не стоит делать, так это проводить время праздно.

Весы — Хорошо складываются поездки. Вы проведете время приятно и с пользой.

Скорпионы — Вероятны денежные поступления. Они едва ли будут значительными, но позволят сделать какие-то приятные покупки и порадовать близких.

Стрельцы — Друзья поделятся отличными идеями, заразят оптимизмом. Полезно общение с детьми: их непосредственность развеселит вас.

Козероги — С близкими людьми и членами семьи можно обсуждать любые беспокоящие вас вопросы. Вас выслушают, поймут и поддержат.

Водолеи — Аккуратность и внимание к деталям помогают навести порядок в финансовых делах.

Рыбы — Некоторые возьмутся за дело, которое, хоть и не сразу, принесет им большую прибыль.