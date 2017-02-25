Гороскоп 25-26 февраля

Овны — Возможны финансовые потери, не исключены расходы, связанные с растущими потребностями семьи. В остальном день складывается благоприятно.

Тельцы — Многим Тельцам в этот день придется выбирать между приятным и полезным, и выбор этот легким не назовешь.

Близнецы — Со стороны может показаться, что вы идете на поводу у эмоций, не обдумываете своих действий, но на самом деле каждый ваш шаг хорошо обдуман.

Раки — Если можно посвятить день отдыху, следует поступить именно так. Если нет – занимайтесь решением текущих задач, наводите порядок.

Львы — Постарайтесь произвести хорошее впечатление на окружающих: уделите особое внимание своему внешнему виду, не позволяйте себя обидных или двусмысленных высказываний, не пренебрегайте чужим мнением.

Девы — Вам не приходится прикладывать усилия, чтобы наладить отношения с близкими – все получается само собой.

Весы — Благоприятный день для посещения светских мероприятий, знакомств, расширения круга общения.

Скорпионы — С точки зрения семейных и романтических отношений день очень благоприятен, но не исключены разногласия и даже ссоры с друзьями.

Стрельцы — Хорошо приобретать вещи, которыми смогут пользоваться все члены семьи – например, мебель или бытовую технику.

Козероги — Влияние позитивных тенденций сказывается не только в деловой сфере: в личных отношениях возможны перемены к лучшему, многие Козероги почувствуют себя по-настоящему счастливыми.

Водолеи — Даже самые незамысловатые развлечения поднимают настроение, в приятной компании вы забудете обо всех переживаниях непростого дня.

Рыбы — Свободное время стоит провести дома, в обществе близких людей, которые найдут способ поддержать и порадовать вас, помогут настроиться на оптимистический лад.