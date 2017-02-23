Гороскоп 23 февраля

Овны — Практичность и здравый смысл выручают в любых ситуациях, даже самых неоднозначных и запутанных.

Тельцы — День легкого и приятного общения. Он отлично подходит для посещения светских мероприятий: вы завяжете интересные знакомства, хорошо проведете время.

Близнецы — Подходящий день для решения вопросов, которые долгое время не давали вам покоя. Можно разобраться с накопившимися проблемами.

Раки — Удастся успешно решить многие практические и бытовые вопросы. Можно покупать мебель и предметы интерьера.

Львы — Вы наблюдательны и внимательны, способны сделать правильные выводы, располагая минимумом информации, и вывести на чистую воду самых коварных недоброжелателей.

Девы — Не спешите. В этот день лучше сосредоточиться на долгосрочных целях и сделать все возможное для их достижения.

Весы — День вдохновения и творчества. Он пройдет очень удачно, если вы будете заниматься тем, что вас действительно интересует.

Скорпионы — Подходящий день для того, чтобы творить, экспериментировать и пробовать новое. Вас посещают оригинальные идеи, а их воплощение в жизнь не нужно откладывать: можно немедленно приступать к делу.

Стрельцы — Очень благоприятный день для начала любых совместных действий, причем можно рассчитывать на поддержку не только старых, но и новых союзников.



Козероги — Отличный день для того, чтобы сделать что-нибудь приятное себе и окружающим. Интуиция подсказывает, как поднять настроение.

Водолеи — Не важно, беретесь ли вы за новые дела или продолжаете заниматься старыми – результат порадует в любом случае.

Рыбы — Где бы вы сегодня ни появлялись, можно не сомневаться – вас заметят и оценят.