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Гороскоп 22 февраля

Надежда Рогозина 3 часа назад Комментировать 9

Овны — Сейчас общение предполагает для вас ориентированность на будущее, а вот вечером приятные разговоры будут пустыми.

Тельцы — Взаимоотношения с окружающими людьми — в том числе с постоянными партнёрами — можно перевести на другой уровень, придать им новую форму.

Близнецы — Постарайтесь оставаться в хорошей физической и психологической форме, не исключено, что вам придётся выдерживать утомительную борьбу за место под солнцем.

Раки — Отличный день для воплощения в жизнь креативных задумок, реализации индивидуального творческого потенциала.

Львы — Если вам необходимо полностью погрузиться в работу или выполнить ее вдали от посторонних глаз, в обстановке полной секретности, попробуйте отпроситься у начальства и взять ее на дом.

Девы — Ваше поведение и мышление будет часто диктоваться эмоциями (воспоминаниями, текущими впечатлениями, сердечными переживаниями).

Весы — На первый план могут выйти материальные дела, а также вопросы чувств, любовных отношений.

Скорпионы — Вам будет многое удаваться благодаря умению очаровывать других людей или готовности дипломатично идти им навстречу.

Стрельцы — Подходящий момент для завязки тайной любовной интриги, начала деловой авантюры. Возможно получение дохода из скрытого источника.

Козерог — Проявите по отношению к своим единомышленникам любезность и гостеприимство, но не делайте больше того, что считаете нужным в данный момент.

Водолеи — Окажите знаки внимания шефу, установите доверительные отношения с теми, от кого зависит ваше продвижение вперед.

Рыбы — Основным источником вашей энергии являются чувства, поэтому правильный эмоциональный настрой удвоит ваши силы.

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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