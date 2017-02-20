Санаторий Жосалы
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Гороскоп 20 февраля

Надежда Рогозина 9 часов назад Комментировать 16

Овны — Рассчитывайте на свои силы. Даже с самыми сложными делами вам сегодня, скорее всего, придется справляться самостоятельно.

Тельцы — Благоприятный плодотворный день, вы легко добиваетесь успехов, которым можно позавидовать. 

Близнецы — С точки зрения личных отношений день нейтрален; серьезных проблем можно не опасаться.

Раки — Возможны приступы раздражительности, недовольства всем вокруг. К счастью, настроение вскоре улучшится.

Львы — Неплохой день. Он не лишен трудностей, но серьезные преграды на вашем пути едва ли возникнут, а с мелкими проблемами вы быстро справитесь.

Девы — С точки зрения личных отношений это день не самый легкий и многообещающий, но едва ли что-то всерьез огорчит вас.

Весы — Слушайте тех, кто не скупится на комплименты, и не сомневайтесь – вы добьетесь успеха.

Скорпионы — Удивительно плодотворный день: вы успеете сделать много полезного и не почувствуете даже тени усталости. 

Стрельцы — Многие в этот день склонны откладывать дела, лениться, отдавать предпочтение праздному времяпрепровождению. 

Козероги — Благоприятный день для покупок, а также для инвестиций в собственный бизнес.

Водолеи — К разнообразным задержкам старайтесь относиться максимально спокойно – они не помешают вам достичь поставленных целей.

Рыбы — Подходящий день для того, чтобы подумать о будущем, начать строить планы и искать способы их реализации. 

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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