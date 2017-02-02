Гороскоп 2 февраля

Овны — Если вы не станете спешить, то благополучно доведете до конца все начатые дела и добьетесь успеха в каком-то важном начинании.

Тельцы — Возможным становится восстановление старых связей, прерванных отношений, как деловых, так и личных.

Близнецы — Пока вы не строите конкретных планов, но события этого дня помогут разобраться с приоритетами и целями, понять, чего вы хотите добиться в ближайшее время, а что может подождать.

Рак — Вероятен прогресс в делах, возможны важные профессиональные победы.

Лев — Можно строить долгосрочные планы, да и просто размышлять о будущем: вы мыслите стратегически, быстро определяетесь с целями и способами их достижения.

Девы — Вы не сомневаетесь в себе и действуете. Постепенно находятся единомышленники, а также влиятельные люди, готовые помочь.

Весы — На деловых переговорах отстаивайте свою точку зрения спокойно и твердо, не идите на уступки, которые вам не по душе: такая позиция вызовет уважение.

Скорпион — Рядом есть люди, к которым можно обратиться за помощью и советами; они помогут не совершить ошибок.

Стрелец — Подходящий день для того, чтобы обсудить с руководством вопросы, касающиеся вашей карьеры.



Козерог — Вы хорошо ладите с коллегами и с теми, кто разделяет ваши интересы.

Водолеи — Важно не ждать немедленного успеха и быть готовым к тому, что награда за труды придет позже.

Рыбы — Вы найдете массу поводов для радости, пообщаетесь с приятными людьми, поделитесь с единомышленниками новыми идеями.