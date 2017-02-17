Гороскоп 17 февраля

Овны — Сегодня личные интересы смешиваются с профессиональными, но это ничуть не мешает вам.

Тельцы — Кто-то попытается водить вас за нос, но наверняка потерпит неудачу: нет такого хитреца, которого вы сегодня не смогли бы вывести на чистую воду.

Близнецы — Ваше обаяние незаменимо на важных встречах и деловых переговорах – именно благодаря нему вам будет гораздо легче найти союзников.

Рак — Справиться с неприятностями помогут новые знакомые – им будет нетрудно понять, с какими проблемами вы столкнулись.

Лев — Порой непросто поладить с представителями противоположного пола, которые неправильно понимают ваши высказывания и поступки. Справиться с недоразумениями поможет чувство юмора.

Девы — Новости, полученные издалека, могут озадачить не на шутку; некоторым Девам придется спешно менять свои планы, однако в конце концов обстоятельства сложатся самым благоприятным образом.

Весы — Многим придется брать на себя ответственность за других, принимать решения, важные для окружающих.

Скорпион — Не исключено, что люди, которые раньше вас недооценивали, изменят свое мнение; именно благодаря таким особам перед вами вскоре могут открыться новые возможности.

Стрелец — Старайтесь избегать долгих разговоров, держитесь подальше от всех, кто распускает слухи и сплетничает, не откровенничайте с малознакомыми особами.

Козерог — Этот день подходит для серьезных и ответственных дел, встреч с важными людьми, обсуждения вопросов, от которых может зависеть дальнейшее развитие вашей карьеры.

Водолеи — Возможно знакомство с влиятельными особами, благодаря которым перед вами скоро откроются двери к карьерным вершинам.

Рыбы — Если вы будете принимать критические замечания окружающих слишком близко к сердцу, то так и не решитесь взяться за дело, успех в котором отрыл бы перед вами новые перспективы.