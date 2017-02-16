Гороскоп 16 февраля

Овны — Довольно сложный день. Помните, что ваше первое впечатление о любых его событиях может быть неверным. Трудно будет и правильно оценить людей.

Тельцы — Очень плодотворный день, отлично подходящий для решения любых сложных задач.

Близнецы — Вам очень пригодится умение общаться с людьми и находить общий язык даже с теми, кто совсем на вас не похож.

Раки — Не самый простой день с деловой точки зрения. Если вы хотите добиться успеха в работе или улучшить свое финансовое положение, будьте готовы трудиться в поте лица.

Львы — День противоречивый, не лишенный неприятных моментов, но, по крайней мере, интересный. Вас отличает удивительная трудоспособность.

Девы — Сдержанность и самоконтроль помогут вам с честью выдержать все испытания, которые подготовил этот день.

Весы — Старайтесь ничего не упускать из виду. Чем более внимательны к деталям вы будете, тем легче и приятнее пройдет этот день.

Скорпионы — У вас будет возможность проявить себя, продемонстрировать свои таланты, а заодно ненавязчиво напомнить окружающим о том, как много полезного вы для них сделали.



Стрельцы — Не нужно торопиться – этот день требует терпения и умения ждать.

Козероги — Вы ни одной минуты не тратите даром, поэтому добиваетесь результатов, о которых представители других знаков могут только мечтать.

Водолеи — Благоприятный день для поиска единомышленников и начала сотрудничества с ними. Чем больше разных людей вас окружает, тем увереннее вы себя чувствуете.

Рыбы — Сохраняйте спокойствие, не сходите с избранного пути и никому не позволяйте сбить вас с толку.