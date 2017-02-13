Гороскоп 13 февраля

Овны — Не сразу удастся поладить со старшими родственниками: сегодня они настроены по отношению к вам более критично, чем обычно, и не скрывают этого.



Тельцы — Не упустите возможность научиться чему-то новому, обменяться опытом с коллегами или изучить интересную профессиональную литературу.

Близнецы — Многие заметят, что буквально все окружающие жаждут поговорить по душам; не стоит пропускать признания мимо ушей, есть шанс узнать что-то полезное.



Раки — Справиться с неприятностями помогут новые знакомые – им будет нетрудно понять, с какими проблемами вы столкнулись.

Львы — Отличное время для публичных выступлений, посещения лекций и семинаров, а также решения организационных вопросов.

Девы — Вероятны новые знакомства, встречи с людьми, расположение которых вы сможете завоевать в считанные минуты.

Весы — Ярко проявляются лидерские качества, у вас будет шанс найти единомышленников, которые надолго станут надежными помощниками.

Скорпионы — Очень хорошо этот день подходит для учебы и интеллектуального труда. Вы быстро усваиваете новую информацию, перенимаете ценный опыт, замечаете и анализируете чужие ошибки.

Стрельцы — Крайне нежелательно обсуждать долгосрочные планы: советы и подсказки могут сбить с толку.

Козероги — Близкие люди готовы поддержать любые ваши начинания. Именно благодаря помощи родственников и старых друзей вы сможете реализовать смелые идеи.

Водолеи — Вероятны незапланированные поездки, причем они могут отнять больше времени, чем вы могли бы предположить.

Рыбы — Возможны денежные поступления, а также получение деловых предложений, приняв которые вы в ближайшее время сможете неплохо заработать.