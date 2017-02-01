Гороскоп 1 февраля

Овны — Помните, что не всегда очевидные решения являются верными, и иногда нужно поломать голову, чтобы получить ответ на свой вопрос.

Тельцы — Будет возможность продемонстрировать свои профессиональные качества. Хорошо проходят переговоры.

Близнецы — Хорошо, если рядом будут друзья и единомышленники, которые смогут подбодрить и развеселить вас, поднять настроение, хоть ненадолго отвлечь от хлопот.

Раки — Отбросьте сомнения, тревоги и размышления о прошлом, сосредоточьтесь на ситуации, сложившейся в настоящий момент: сейчас вы способны оценить ее правильно и решить, что делать дальше.

Львы — У кого-то ваши успехи вызовут зависть, но новых врагов у вас не появится, а старых вы быстро обезоружите.



Девы — Окружающие удивляются вашим успехам: ситуация кажется им непростой, ваши действия – ошибочными, идеи – далекими от реальности.

Весы — Напомнят о себе старые знакомые, бывшие коллеги могут предложить сотрудничество.

Скорпионы — Вы вполне можете сдержать свои порывы, сохранить хладнокровие и постараться избежать конфликтов.

Стрельцы — Будет возможность опередить соперников и конкурентов, проявить себя, завоевать симпатии людей, которые вам небезразличны.

Козероги — Посоветуйтесь с людьми, которым доверяете, проанализируйте чужие ошибки, воспользуйтесь опытом окружающих – все это поможет поступить правильно.

Водолеи — Откроются новые возможности в области карьеры; возможны знакомства с людьми, которые помогут вам заключить выгодные сделки или начать работу над проектами, обещающими большую прибыль.

Рыбы — Желательно сократить нагрузки, отказаться от сверхурочной работы.