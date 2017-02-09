Главный архитектор Караганды не исполнил решение экономического суда

Сабыржана Даутбергенова — главного архитектора Караганды — оштрафовали на 42 тысячи тенге, передаёт корееспондент NV.kz.

Такое наказание настигло чиновника за неисполнение решение экономического суда, которое уже ступило в законную силу. Согласно ему Сабыржан Даутбергенов должен был заключить договоры аренды с местным ТОО, чего не сделал: договоры с фирмой «Citytrade» так и не были подписаны. Они касаются продления срока аренды на три земельных участка, где находятся киоски. Прокуроры обнаружили нарушение статьи 669 Кодекса об административных правонарушениях РК «неисполнение решения суда».

В суде Сабыржан Даутбергенов свою вину отрицал.

В итоге административный суд признал главного архитектора Караганды виновным и оштрафовал чиновника на 20 МРП, что составляет 42420 тенге.

Сейчас Даутбергенов оспаривает постановление специализированного административного суда в апелляционной инстанции Карагандинского областного суда. Заседание коллегии назначено на сегодня, 9 февраля.