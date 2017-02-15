Где в Казахстане продают самый дорогой и самый дешевый хлеб

В Казахстане дорожает продукт номер один! Аналитики накануне представили данные о стоимости хлеба в регионах. Как установило агентство Ranking, в январе за обычный кирпич казахстанцам пришлось платить на 9 процентов больше, чем годом ранее. А стоимость социальной булки поднялась сразу на 17 процентов. Эксперты рассказали, где сейчас продается самый дорогой и самый дешевый хлеб, сообщает КТК.

С популярностью хлеба в Казахстане (да и, наверное, в любой другой стране) мало какой из продуктов может соперничать. Аналитикам агентства Ranking стало интересно, сколько же отдают за буханку в разных регионах страны. Они взялись за калькуляторы и начали высчитывать. Картина по республике получилась очень даже пестрой. Одинаковых цен на один и тот же продукт – хлеб из муки высшего сорта – почти нигде нет.

В лидерах обнародованного антирейтинга оказался Актау – там килограмм пшеничного стоит 287 тенге! Следом идет Уральск. А замыкает тройку Кызылорда: ее жителям приходится отдать 146 тенге за кило.

А вот самый дешевый хлеб из высокосортной муки сейчас можно купить в Шымкенте и Таразе. Также за год подорожала социальная булка. Эксперты подсчитали, что ее стоимость возросла сразу на 17 процентов. И это несмотря на то, что цену вроде бы постоянно контролируют районные и областные акиматы.

Впрочем, казахстанцев повышением стоимости хлеба уже не удивить. В год он дорожает не реже двух раз. Ценники в магазинах переписывают, как правило, весной и осенью. Чиновники уверяют: делают все возможное, но сдержать стоимость все равно не получается.

Пекари же жалуются, что сейчас работают себе в убыток, и незначительный рост на несколько тенге все равно не спасет их предприятия. На повышение стоимости влияют несколько факторов: топливо, электричество, ну и сама мука. А вся эта троица, как мы видим, постоянно дорожает.