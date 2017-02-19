Где провести выходной: совет для самых активных

Снег совсем скоро начнёт таять, потому, пока ещё не ушла зима, надо успеть вдоволь насладиться всеми её прелестями. Скорее берите салазки и бегите на горки, а ещё лучше — седлайте снегоход, пока ещё идёт сезон!

Морозы остались позади, и дети(да и не они одни) наверняка уже рвутся поиграть в снег и со смехом скатиться с горки. Так зачем же медлить? Вперед, салазки и санки в руки — и вперед, в поисках горок!

Особо долго искать внушительную горку не придется — в городе есть три места, которые придутся вам по вкусу, даже если вы уже не ребенок, а под рукой нет ни санок, ни картонки. Скатиться на надувных «ватрушках» можно с новых горок в Центральном парке и на горке по проспекту Республики. В парке, к слову, как раз отстроили новые высокие горки для такого дела! И даже построили горки-крепости изо льда! Тут вас могут покатать на «ватрушках» и снегоходы, а можете и сами оседлать на время быструю машину.

Любителям пощекотать нервы можно сразу отправляться на горку в районе Карагандинского государственного университета. Спуск с ветерком обеспечен, а бонусом к нему — вид на степные снежные пейзажи.

Здесь же можно покататься и на резвых снегоходах, при том поездка по степи будет куда насыщеннее поездки в парке. Кстати, мода на снегоходы пришла в Караганду не так давно.

Вы знали, что официально началом истории снегоходов считается 1916 год? Именно в этом году в США был выдан первый патент на «транспортное средство с гусеницей сзади и лыжами спереди».

Интересные факты о снегоходах:

Первый самодельный снегоход был больше похож на автомобиль, к колесам которого просто прикрепили лыжи, однако в массовое производство такие снегоходы не попали.

Первые серийные снегоходы начали выпускаться промышленностью, благодаря выходцу из Канады Джозефу-Арману Бомбардье, который в 1937 году предложил модель снегохода с большим кузовом, рассчитанным на 7 пассажиров.

Первые индивидуальные снегоходы стали выпускаться в 1955-1956 годах, благодаря разработкам Эдгара и Аллена Хэтин и Дэвида Джонсона. Правда, снегоходы были далеко не быстрыми и громоздкими.

Еще одним интересным фактом является доказанное психологами мнение, что езда на снегоходах отлично снимает стресс и позволяет поддерживать психическое равновесие. Посему бы не отправиться снимать стресс в выходной денек?

По недавним тестам снегоходы признаны наиболее безопасной среди иных видов транспорта для занятий экстремальным спортом и туризмом. Современные снегоходы с точки зрения безопасности просто отличный транспорт: установленная система сертификации и ГОСТы на агрегаты не пропускают модели, которые не соответствуют заданным характеристикам качества системы безопасности.

Совет: для своей же безопасности стоит запастись и специальной экипировкой. Обычно это лемы, куртки, комбинезоны. Только делая выбор, нельзя забывать, что для снегохода необходима специального класса экипировка: сохраняет тепло, защищает от отблесков снега, не намокает, прочие качества.

Ещё не решились, как провести свой выходной? Теперь у вас появился ещё один способ скрасить свой досуг!