Где отдохнуть в Караганде: катки

Вопрос о том, как же провести свои выходные нередко ставят многих в тупик. И правда — что же делать, если день не распланирован заранее? Мы поможем! И пока зима не закончилась, самое время покататься на коньках!
А знали ли вы, что первые коньки люди придумали совсем не для развлечения и не для занятий спортом. В странах с холодным климатом и снежными зимами было очень тяжело преодолевать большие расстояния, особенно если это были коварные замершие озёра. Череда падений в обычной зимней обуви дело никак не ускоряла. Тогда для облегчения процесса придумали брать в руки палки с острыми концами, которые страховали бы человека от падений и давали возможность отталкиваться, да и скорость движения увеличивалась. И лишь после были придуманы первые коньки. Почему коньки назвали коньками? Потому что впереди полозья закручивались вверх в виде коня, стоящего на задних ногах. По крайней мере. так гласят легенды!
Сегодня коньки есть практически у каждого второго и стали уже незаменимым атрибутом зимы. А если учесть, как у нас в Караганде стал популярен хоккей, то любителей скользить на льду стало гораздо больше! Куда пойти покататься на коньках в этом году?
Официально у нас есть четыре места для массового катания — знаменитые «Акжолтай», «Шахтёр», Караганды Арена» и «Достар-Алем» (карта решила показать всего три).
Отличный каток есть близ сцены в Центральном парке. К тому же в этом году к его оформлению подошли с душой — гладь льда окружают ледяные стены, так напоминающие замковые.
В самом парке много точек с прокатом коньков, и есть несколько расчищенных местечек для катания прямо на замерзшем озере, но лёд на озере оставляет желать лучшего.
Небольшие катки заливают и на территориях школ, так что для любителей скользить по льду в сумраке и тишине есть шанс прогуляться с коньками до ближайшей школы. Только делать это лучше поздно вечером — иначе активные ребята просто не дадут стать на лёд.
А вот на незнакомые озёра лучше не выходить, хоть в коньках, хоть без них — риск не оправдан, а стать ледышкой — не лучший план на выходной день.
Берегите себя и активного вам отдыха!
Интересные факт о коньках:
- По словам историков, первым конькам более трех тысяч лет. Они представляли собой отшлифованные кости крупных животных с отверстиями, в которые пропускались полоски из кожи животных для крепления к обуви. Сибирские коньки делались из костей моржей, казахские – из лошадиных костей, а китайские – из бамбука.Костяные коньки существовали вплоть до раннего средневековья, когда им на смену пришли деревянные коньки с вставленными в них металлическими полозьями. А с 18 века всю конструкцию коньков стали делать из металла.
- Завезенные Петром I коньки крепились к обуви специальными ремнями, что, по мнению императора, было не очень удобно. Ноги вихлялись, выскакивали из пряжек, что приводило к травмам.
- Именно Петр придумал накрепко прикреплять полозья к подошвам зимней обуви. Как правило, эта обувь была довольно высокой (сапоги или валенки), что служило дополнительной степенью устойчивости.
- В 1842 году англичанину Генри Кирку пришла в голову отличная идея – сделать заливной каток. Он реализовал этот проект в Лондоне. Каток очень понравился и горожанам, и гостям столицы. Слава о нем быстро разнеслась по свету, и в 1865 году первый заливной каток был открыт в Санкт-Петербурге. Началось массовое увлечение спортом, а через 10 лет были проведены первые соревнования по фигурному катанию.
- В 1908 году в Санкт-Петербурге прошел первый международный турнир с участием зарубежных спортсменов, которые и победили.