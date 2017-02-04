Где отдохнуть в Караганде: катки

Вопрос о том, как же провести свои выходные нередко ставят многих в тупик. И правда — что же делать, если день не распланирован заранее? Мы поможем! И пока зима не закончилась, самое время покататься на коньках!

А знали ли вы, что первые коньки люди придумали совсем не для развлечения и не для занятий спортом. В странах с холодным климатом и снежными зимами было очень тяжело преодолевать большие расстояния, особенно если это были коварные замершие озёра. Череда падений в обычной зимней обуви дело никак не ускоряла. Тогда для облегчения процесса придумали брать в руки палки с острыми концами, которые страховали бы человека от падений и давали возможность отталкиваться, да и скорость движения увеличивалась. И лишь после были придуманы первые коньки. Почему коньки назвали коньками? Потому что впереди полозья закручивались вверх в виде коня, стоящего на задних ногах. По крайней мере. так гласят легенды!

Сегодня коньки есть практически у каждого второго и стали уже незаменимым атрибутом зимы. А если учесть, как у нас в Караганде стал популярен хоккей, то любителей скользить на льду стало гораздо больше! Куда пойти покататься на коньках в этом году?

Официально у нас есть четыре места для массового катания — знаменитые «Акжолтай», «Шахтёр», Караганды Арена» и «Достар-Алем» (карта решила показать всего три).

Отличный каток есть близ сцены в Центральном парке. К тому же в этом году к его оформлению подошли с душой — гладь льда окружают ледяные стены, так напоминающие замковые.

В самом парке много точек с прокатом коньков, и есть несколько расчищенных местечек для катания прямо на замерзшем озере, но лёд на озере оставляет желать лучшего.

Небольшие катки заливают и на территориях школ, так что для любителей скользить по льду в сумраке и тишине есть шанс прогуляться с коньками до ближайшей школы. Только делать это лучше поздно вечером — иначе активные ребята просто не дадут стать на лёд.

А вот на незнакомые озёра лучше не выходить, хоть в коньках, хоть без них — риск не оправдан, а стать ледышкой — не лучший план на выходной день.

Берегите себя и активного вам отдыха!

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