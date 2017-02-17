Где дешевле всего лечиться в Казахстане

В Казахстане стало дорого болеть. Первичный приём врача за год подорожал в стране на 15 процентов! И сейчас визит к доктору стоит в среднем 2146 тенге. Эти данные вывели аналитики Energyprom, изучив цены на услуги здравоохранения по всей республике.

Рейтинг самых дорогих для лечения городов возглавляет Алматы. А вот на втором месте не Астана, а город Атырау. И только потом идет столица. В этих трех городах лечиться очень накладно.

В Алматы лучше не болеть. За визит к доктору здесь нужно выложить почти 3800 тенге! Не намного отстаёт Атырау: три с половиной тысячи за приём. Астана на этом фоне едва ли не бюджетный город для пациентов – 2800 тенге за один поход в больницу.

Но ехать лечиться лучше всего в Караганду или Семей: там за первичный приём отдать нужно будет меньше полутора тысяч. И это самые низкие цены во всей республике.

Подорожала диагностика – УЗИ прибавило в цене 14 процентов, анализы в среднем 11 процентов, а услуги санаториев, если верить Energyprom, подорожали на 5.