«ЕРЦ КУ» и спасатели в Караганде вернут незаконную оплату горожанам

Прокуратура Карагандинской области признала незаконными действия частной службы спасения по включению услуг в квитанции жителей Караганды, передает Today.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области, частная служба спасения, взимая оплату с населения по 80 тенге, нарушила законодательство.

«В результате гражданско-правовых отношений между ТОО «Единый Расчетный Центр коммунальных услуг» и ТОО «Карагандинская Служба Спасения ЧС» с 1 января 2017 года в квитанциях по оплате коммунальных услуг появилась новая строка с наименованием услуги «Служба спасения», код и наименование поставщика «ТОО Карагандинская Служба Спасения ЧС», сумма к оплате «80». Данная сумма включена также в итоговую сумму, подлежащую к оплате», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Жители ошибочно оплатили услуги службы спасения, как сообщается в ответе на запрос, из-за ненадлежащей информированности и включения суммы в итоговую сумму, подлежащей к оплате.

«Для отдельных категорий граждан — пенсионеров, инвалидов, неполных семей — данная переплата является существенной. Прокуратурой в результате проведенного анализа установлены нарушения законности. В частности, предъявление к оплате жителям сумм за фактически неоказанную услугу «Служба спасения» и без соответствующих договоров между ее поставщиком и потребителем является неправомерным. При отсутствии договоров обязательства поставщика услуг перед потребителями не конкретизированы. А значит, право у потребителя требовать их надлежащего исполнения юридически отсутствует, что является недопустимым», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

По данным прокуратуры, закон нарушили не только спасатели, но и ТОО «Единый расчетный центр коммунальных услуг», который «нарушил права граждан — потребителей коммунальных услуг».

Прокуратурой в адрес руководства ТОО «Единый расчетный центр коммунальных услуг» внесено представление об устранении нарушений законности с постановкой вопроса о прекращении размещения в единых платежных документах, предъявляемых потребителям, информации об услугах поставщиков без наличия соответствующих договоров.

«Прокуратура обязала «Единый расчетный центр» принять меры по возврату ошибочно оплаченных потребителями денежных средств за услугу «Служба спасения», — ответили на запрос в прокуратуре.

Счет в квитанциях от службы спасения в Караганде

Карагандинцы возмутились появлением с 1 января в квитанциях счета от частной службы спасения, которая собирает с каждого потребителя по 80 тенге. Они посчитали, что спасатели получают доход незаконным путем. За эти деньги частная фирма обещает в любое время открывать захлопнувшиеся двери, сбивать сосульки и обрезать деревья. Для тех, кто откажется, эти услуги будут платными, согласно прайсу — от шести до 30 тысяч тенге. Однако многие горожане негативно отнеслись к такому нововведению, обвинив спасателей в обмане.

Часть услуг, оказываемых частной службой спасения, оказывается государственными спасателями департамента по ЧС абсолютно бесплатно. По официальным данным ТОО «Служба спасения ЧС», 50 тысяч граждан по 50 тысячам квитанций перечислили 80 тенге. Всего квитанции в Караганде получают 150 тысяч граждан. Таким образом, карагандинцы выплатили четыре миллиона тенге.