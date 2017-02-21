ЕНТ: подготовиться невозможно!

Речь идет о новом стандарте выпускного экзамена, сказал министр образования и науки Республики Казахстан Ерлан Сагадиев, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

На правительственном часе в мажилисе Сагадиев сказал, что не нужно делать из тестирования страшное событие, ведь школьники сдают его каждый год, а некоторые — и вовсе каждый месяц. По словам министра, ЕНТ значительно облегчено — изменена только 1/5 часть базы. Ерлан Сагадиев добавил, что тестирование должны потихонечку менять в сторону международных стандартов, то есть превращать в экзамен, к которому подготовиться невозможно.

«Дети не должны готовиться к ЕНТ, они должны учиться. Новый стандарт экзамена, который будет в будущем, к нему подготовится невозможно. Можно только хорошо учиться в течение 11 лет», — заявил глава МОН.

«Раньше из 100 баллов нужно было набрать 50. Сейчас из 160 нужно набрать 50. В этом году за счет того, что ЕНТ было облегчено, дополнительно 17 000 детей пошли в вузы. Мы считаем, что доступ к высшему образованию нужно облегчать. Это наша философия», — подчеркнул министр образования и науки.

«В этом году ЕНТ можно будет проходить дома. Мы подключили терминалы, сейчас ведем переговоры с банками. Чтобы из дома ребенок мог оплатить, ЕНТ пройти онлайн. Мы напечатали 300 тыс брошюр. Если надо, еще 500 тыс напечатаем. С этих проблем нет. Каждый школьник до начала ЕНТ несколько раз пройдет тестирование. Но это только пробное тестирование», — резюмировал Сагадиев.