ЭКСПО-2017: культурная программа для гостей столицы

Более трех тысяч мероприятий ждут жителей и гостей Астаны 10 июня по 10 сентября.

Глава Министерства культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о культурной программе на международной выставке «ЭКСПО-2017» на расширенном заседании коллегии , передает корреспондент Today.kz.

«Мы находимся на пороге проведения глобального события года — международной выставки «ЭКСПО-2017». Осталось 114 дней. Проведена масштабная подготовительная работа. В течение трех месяцев — с 10 июня по 10 сентября — к Казахстану и Астане будет приковано внимание всего мира. Ожидается несколько миллионов участников и гостей ЭКСПО. По поручению Главы государства министерство культуры и спорта совместно с акиматом Астаны и национальной компанией «Астана ЭКСПО-2017″ реализует комплексную программу проведения свыше трех тысяч мероприятий», — отметил министр.

10 июня на территории ипподрома «Қазанат» начнет работу этноаул из более чем 20 юрт и 13 секторов. Здесь будет представлено все разнообразие национальной культуры, искусства и спорта нашей страны.

На казахстанской сцене выступят артисты известных зарубежных театров.

«За счет спонсорских средств итальянской нефтегазовой компании Eni пройдут гастроли театра «Ла Скала», также за счет спонсоров выступит Мариинский театр. При поддержке швейцарской компании ROLEX идет отбор участников международного конкурса молодых вокалистов «Опералия Пласидо Доминго» с финальным выступлением в «Астана-Опера». По договоренности с посольством Китая с июня по сентябрь в Национальном музее Республики Казахстан будет презентована уникальная выставка «Культурные памятники Терракотовой армии императора Цинь Шихуанди». За счет египетской стороны состоится выставка археологических предметов Древнего Египта. Там же будут выставлены фонды Государственного Эрмитажа России и Объединения национальных музеев Франции — Гранд Пале и другие», — сказал Арыстанбек Мухамедиулы.

В программе ЭКСПО также предусмотрены классические постановки под открытым небом. Это и балет Людвига Минкуса «Дон Кихот», и опера Верди «Аида», и опера Евгения Брусиловского «Қыз жібек»…

Зрители увидят первые казахстанские мюзиклы «Астана», «Поэма о любви» («Ромео и Джульета»), «Достар серті». Симфонический оркестр из 800 музыкантов Новосибирского, Михайловского оперных театров и казахстанских исполнителей выступят с Восьмой симфонии австрийского композитора Густава Малера. Пройдут международный фестиваль Eurasia Dance Festival с участием звезд мирового балета, и первый театральный фестиваль «Астана», посвященный 80-летию народного артиста Казахстана Асанали Ашимова. В Ледовом дворце «Барыс Астана» состоится конкурс песни тюркского мира TURKVIZYON.