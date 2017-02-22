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Документы из Архива Президента будут доступны через электронные ресурсы

Сабина 6 часов назад Комментировать 7

Теперь и в Архиве Президента страны начали использовать новые цифровые формы хранения документов. Так, доступ к архивным документам станет проще.

Таким образом решают задачу по цифровизации Казахстана, которая была обозначена в нынешнем Послании главы государства. Доступ к архивной информации теперь обеспечат через электронные ресурсы.

Планируется оцифровать 800 тысяч архивных дел, 42 тысячи из которых уже в электронном формате.

«Получается, бумажные документы переводят на электронный носитель. Бумага с каждым годом становится ветхой. Для этого в архиве есть специальное оборудование – электронные скоростные сканеры. Ежедневно сотрудники сканируют документы. Далее идет проверка документов бумажного носителя и электронного носителя. Создается база данных, которая передается, отправляется в сервер. Современные технологии позволят продлить жизнь документу», — сообщает эксперт Архива Президента РК Айгерим Сыдыкова.

По материалам 24.kz

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Автор: Сабина

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