День блина: советы гурманам на заметку

Думали, Масленица — эта блинная пора — уже закончилась? Чучело сожжено, а вот блины ещё можно, и даже нужно печь, особенно сегодня! Потому что сегодня — Международный день блина.

Как правило, этот вкусный и веселый праздник отмечают в один из вторников февраля или марта, который обычно совпадает с «жирным» вторником — праздником-карнавалом, знаменующим начало Великого поста.

Первый блинный праздник состоялся в 1950 году, но в Англии этот день проводится уже 500 лет. А всё началось с того, что как-то во время Великого поста одна из горожанок тайком жарила блинчики у себя на кухне. Когда внезапно раздался колокольный звон, бедная хозяйка так перепугалась, что помчалась в церковь прямо со сковородкой в руках и пекущимися на ней блинчиками. Говорят, что было событие в 1445 году.

С тех пор англичане устраивают ежегодный забег с блинами — женщины в платьях и фартуках должны пробежать определенную дистанцию, подбрасывая блин на сковородке. Наградой победительнице служит поцелуй звонаря, почет и уважение. Ну, а блинчики, которые не упали со сковородок во время гонок, потом дружно поедаются зрителями. Чем не альтернатива всеми любимой веселой Масленицы?

Вам будет интересно узнать: на Западе толстые блины называют pancakes, что на русский язык обычно переводится как оладьи. А тонкие блинчики — crepes.

А чтобы печь блины Вам было нескучно, редакция novoetv.kz приготовила интересные рецепты для теста и начинки для блинчиков!



И начнем с самого популярного у хозяюшек рецепта — с блинов на молоке!

Что понадобится:

молоко — 500 мл;

яйцо — 2 шт.;

мука — 200 граммов;

растительное масло — 2 столовые ложки;

сахар — 1 столовая ложка;

соль — 1 щепотка.

Молоко и яйца нужно достать из холодильника заранее, чтобы они стали комнатной температуры. Вбейте яйца в миску, смешайте с сахаром и солью. Кстати, добавляйте сахар даже в том случае, если будете использовать несладкую начинку, например мясо или тушеную капусту — благодаря ему тесто получится вкуснее.

Добавьте молоко, хорошо перемешайте, установите на миску сито и всыпайте в него муку. Добавлять муку в тесто для тонких блинов следует в несколько приемов, постоянно помешивая венчиком. Консистенция готового состава должна напоминать жидкую сметану — так испечь блины на молоке будет проще: тесто легко распределится по сковороде и не сомнется при переворачивании. В самом конце добавьте растительное масло и перемешайте.

Ещё один рецепт для любителей молочной кухни — блины на кефире. Для ни Вам понадобятся:

кефир 3% жирности — 500 мл;

яйцо — 2 шт.;

мука — 200 граммов;

сахар, соль, пищевая сода — по ½ чайной ложки;

растительное масло — 4 столовых ложки.

Взбейте яйца в глубокой миске, добавьте кефир, перемещайте. После недолго прогрейте смесь на маленьком огне до температуры примерно 60 градусов — это поможет хорошо раствориться соли и сахару. Снимите посуду с плиты, добавьте соль и сахар, перемешайте.

Просейте муку и введите в тесто. Растворите в кипятке соду в пропорции 1 столовая ложка кипятка на ½ чайной ложки питьевой соды и быстро добавьте в миску. Влейте растительное масло и поставьте тесто в тепло примерно на 1 час.

Самый простой рецепт для экономных кулинаров — это тесто для блинов на воде. Этот рецепт, к слову, отлично подойдет тем, кто считает каждую калорию.

Что нужно:

вода — 500 мл;

мука — 320 граммов;

яйцо — 2 шт.;

растительное масло — 2 столовые ложки;

сахар — 1 столовая ложка;

соль — 1 щепотка.

Вбейте в миску яйца, добавьте сахар и соль, перемешайте. затем налейте воду и перемешайте ещё раз. Постепенно вводите просеянную муку, перемешивайте венчиком или миксером до однородности. Диетическое тесто на блины с дырочками готово!

Теперь, когда Вы узнали рецепт теста себе по вкусу, предлагаем вам самые разные вкусные начинки для горячих кулинарных шедевров!

Крабовая начинка.

Понадобится:

● 200 г крабовых палочек;

● 200 мл молока;

● 2 куриных яйца;

● 150 г зелёного горошка;

● 2 ст. л. муки;

● 2 ст. л. сливочного масла;

● 2 пёрышка зелёного лука;

● соль по вкусу.

Сначала приготовьте соус. Для этого масло надо растопить, добавить муку и варить на среднем огне 2 минуты, постоянно помешивая. Затем влить молоко, не переставая мешать, и варить до загустения ещё около 5 минут. Посолить по вкусу и снять с огня. Для начинки крабовые палочки и сваренные вкрутую яйца мелко нарезать, лук нарезать кольцами, затем смешать крабовые палочки, лук, яйца и зелёный горошек . Получившуюся смесь перемешать с соусом и завернуть начинку в блины.

Творожная с изюмом — такая начинка особенно понравится сладкоежкам!

Понадобится:

● 500 г творога;

● 2 ст. л. сметаны;

● 0,5 стакана изюма;

● 1 желток;

● 3 ст. л. сахара;

● 1 ч. л. ванили;

● сливочное масло.

Творог протереть через сито, добавить яичный желток и сметану. Тщательно перемешать до однородности. Добавить сахар, ваниль и изюм. Вновь перемешать. Подержать 1,5–2 часа в холодильнике. За это время испечь тонкие блинчики и начинить их творожной массой с изюмом. Получившиеся конвертики или треугольники (на ваш вкус) обжарить на сливочном масле до золотистой корочки.

Шоколадная начинка.

Понадобится:

● 100 г тёмного шоколада;

● 50 г сливочного масла;

● 1–2 ст. л. воды;

● 2 ст. л. сахарной пудры;

● свежие или консервированные фрукты по вкусу.

На водяной бане растопить шоколад: в кастрюлю влить воду и добавить поломанный на кусочки шоколад. В отдельной посуде растопить сливочное масло. Вводить растопленное масло в растопленный шоколад тонкой струйкой, постоянно помешивая. Добавить сахарную пудру и мешать до однородности. Намазать блины получившейся шоколадной глазурью и добавить ломтики свежих или консервированных фруктов.

Блины с болгарским перцем — такие уж точно удивят любого гостя!

Понадобится:

● 2 сладких болгарских перца;

● 450 г консервированных томатов;

● 100 г пармезана;

● 1 средняя луковица;

● 1 зубчик чеснока;

● 1 ст. л. измельчённой петрушки;

● 1 ст. л. оливкового масла;

● соль и молотый красный перец по вкусу.

Перцы помыть, удалить семена и нарезать тонкими полосками. Лук и чеснок почистить и мелко порубить. На оливковом масле около пяти минут обжарить лук. Затем добавить к нему перец, посолить. Томить овощи под крышкой на среднем огне 15 минут. Томаты размять вилкой и вместе с соком ввести в сковороду к луку и перцу. Снова тушить под крышкой 15 минут. В конце добавить чеснок и красный молотый перец.

Теперь смело можно позвать в гости друзей и опробовать новые рецепты сегодня вечером!