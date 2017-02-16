Дарить добро призывают бизнесменов Караганды

О новой масштабной акции, стартовавшей в Караганде и области, рассказала сайту novoetv.kz Инна Радченко — волонтёр группы «Дари добро».

«Дари добро» занимается благородным делом — каждый день участники группы дают бездомным животным второй шанс. На счету волонтёров — множество спасенных душ, успешных операций и пристроенных в новые семьи животных. «Дари добро» помогли и псу Амиру, история которого взволновала всех казахстанцев. Амира избивал предыдущий хозяин, и енравнодушные люди обратили на это внимание. Собаку забрали и реабилитировали, а на хозяина заводили уголовное дело, однако дело было закрыто. Сейчас спасенный Амир работает сторожем, он жив и здоров, хотя ещё не до конца забыл жестокое обращение.

В этом году волонтёры запустили масштабная акцию, которая стартовала совместно с клиникой «ВитаВет».

«Мы подумали о том, что если люди могут позволить закинуть нам 100 тенге в качестве помощи, то у крупных организаций если деньги и есть, то не хватает на это времени. И тогда мы с ветеринарной клиникой запустили акцию «Бизнес в помощь волонтерам», куда любой предприниматель, имеющий безналичный расчёт, может переслать средства на помощь животным», -говорит Инна.

Поэтому «Витает» и «Дари добро» обращаются к неравнодушным бизнесменам оказать поддержку группе. Ведь вовремя стерилизованные «бездомыши» не оставят после себя потомства, и проблему с большим количеством бездомных собак, да и не только собак, можно будет избежать. Помогает волонтерам не одна ветклиника, а все ветеринары города. Акция планирует охватить всю область.

«Большие деньги выделяются на отстрел, но проблемы этим не решаются. Животные продолжают размножаться, и часто дети и слабонервные люди становятся свидетелями жестокости. Можно решить проблему гуманно,» — отмечает волонтёр.

Всегда будут люди с добрым сердцем, которые протянут кусок хлеба, добавляет Инна Радченко, но и всегда будут проблемы с численностью бездомных собак. Однако решить эту проблему гуманным способом никто не хочет, а у групп помощи бездомных животных просто не хватает средств.

Инна рассказала, что группа помогает и частному приюту в районе дач. В «Кошкином доме»(так называется приют) содержатся бездомные животные и животные-инвалиды.

«Но нужен высокий глухой забор, чтобы активные животные не пробирались за территорию», — признается Инна. — «Ещё одна большая проблема — нет воды. Раньше воду возили из Михайловки, но колодцы заварили и девушкам-волонтёрам приходится топить снег. Может быть, кто-то захочет помочь с проведением воды. Ведь там очень много животных-инвалидов, шансов найти дом которых все меньше и меньше».

От людей многого не просят — всего лишь помочь, кто чем может — ведь если каждый поможет хотя бы крохой — у жителей приюта уже будет хлеб.

Часто люди помогают группе кормами и вещами для животных. Помощь для братьев меньших можно оставить в любом зоомагазине вместе с запиской, какой волонтерской группе предназначается корм или лекарства.

«Дари добро» каждый месяц дает отчет о проведенных операция, стерилизациях, спасенных и пристроенных животных. Стараниями добрых людей ежемесячно свой дом обретают более 50 животных.

Предпринимателей просят оказать помощь в благородной миссии.

Желающие помочь могут связаться с группой «Дари добро» по номеру 8 708 947 8057

QIWI-кошелёк: 8 707 866 0119