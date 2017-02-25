Чем заняться в межсезонье: советы для карагандинцев и не только

Снег стремительно начинает таять, а значит про катания с горки и про игры в снежки совсем скоро можно будет позабыть. Встает вопрос — чем же разнообразить свои выходные и как себя занять, когда все домашние развлечения уже приелись?..

Ранняя весна в Караганде к прогулкам особо не располагает, однако это не значит, что заняться будет нечем! Начинаем фантазировать и…перевоплощаться! Мы уверены — друзья и близкие Вас поддержат.

Инструкция от скуки от novoetv.kz:

Попробуйте побыть фотографом, даже если в распоряжении только мобильный телефон или старенькая «мыльница». Сейчас Вам на помощь всегда может прийти простенькая компьютерная программа, и вот перед вами появятся самодельные плакаты, коллажи, и любой фотомонтаж, какой душа пожелает. Ощутите себя Творцом! А если хотите подурачиться в компании — пригласите друзей и устройте необычную фотосессию. Подберите костюмы и грим, а ещё лучше — импровизируйте! Пусть в ход идёт всё, что окажется под рукой. Каждый может создать свой образ по душе, а можете и сами задумать тему фотосессии. Дерзкие панки, клуб вышивки крестиком или разудалые пираты- решать вам. Мы уверены — Вы получите и массу положительных эмоций, и много веселых моментов, запечатлённых на камеру.

В Караганде хватает не только исторических, но и просто интересных и запоминающихся мест. Возьмите на себя роль экскурсовода и смело отправляйтесь с друзьями и знакомыми по достопримечательностям нашего города! Задание это вполне выполнимо, пока улицы города не совсем развезло и на дорогах пока лежит снежок. Кстати, Вам и Вашим спутникам будет намного интереснее, если вы поищете новые места и не самые известные памятники и скульптуры(их в нашем городе, к слову, немало). Можно устроить экскурсию в один из музеев Караганды(а то и во все сразу), пройтись по библиотекам, знаменитым улицам да и просто прогуляться по одному из парков. Это отличный способ узнать новое о родном городе и помочь своим друзьям расширить кругозор!

Совет для милых дам (и для самых смелых мужчин) — устроить салон красоты на дому! Правда, почему бы не попробовать себя в роли косметолога? Соберите подруг, найдите «домашние рецептами» и приготовьте разные маски и прочие косметические препараты из подручных средств. Подключите и подруг — пусть тоже приходят со своими проверенными рецептами, а расслабляющая болтовня под ароматный чай и легкие вкусности превратит Вашу квартиру в самый настоящий СПА-салон. Напишите программу принятия процедур, раздайте подругам махровые полотенца, забавные шапочки для душа, приготовьте фруктовый салат. Ни одна женщина еще не отказывалась от такого времяпрепровождения. А если такое развлечение организует мужчина — это может стать и отличным подарком на восьмое марта!

Возьмите близкого человека и устройте себе романтические посиделки в уютном кафе или кулинарии за чашечкой кофе или чего покрепче, обсудите музыку или фильмы, и сходите в кино. А впрочем, так выходной можно проводить в любое время года.

И самое главное — не забывайте, что наше настроение полностью в наших руках. И ничто не помешает Вам сделать любой свой день волшебным!