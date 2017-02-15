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Чарующий израильский фолк зазвучал в Караганде (ВИДЕО)

Сабина 3 часа назад Комментировать 49

Единственная в Казахстане группа, исполняющая израильскую рок, поп и фолк-музыку —  «Ahava» сыграла в прямом эфире «ТЕКС Радио» и ТК «Новое Телевидение» в Караганде.

Что это за группа с необычным названием и что представляет собой еврейская музыка — рассказали сами участники яркого творческого коллектива.

«Ahava» в переводе с иврита означает «любовь», и мы долго думали над названием нашей группы и решили, что хоть слово и простое, но очень много в себе несет», — объясянет вокалист группы Алина Дзеса.

Скрипка Людмила Пропищан так же добавила, что прежде, чем талантливые музыканты пришли к единому мнению, все терзались в долгих и мучительных поисках.

«Так как мы исполняем стилизованный репертуар, а именно израильский, название тоже должно было стать на иврите. И мы долго искали его, чтобы и звучало красиво, и было  со смыслом. И вот пришли к единому мнению и выбрали это название —  «Ahava», — делится Людмила.

Группа с таким добрым и всеобъемлющим названием существует и разует слушателей уже более двух лет. Играют в израильском фолк-коллективе семь человек. Тут звучат и клавишные, и бас, и перкуссия, и скрипка, и, естественно, завораживающие песни на иврите.

«Началось с выступлений в нашем славном городе Караганда, потом по Казахстану, дважды выступали в посольстве в Астане, потом нас пригласили на праздник Хануки в город Орел, а в сентябре прошлого года мы ездили на большой еврейский фестиваль в Казань», — рассказывает скрипач группы. —  «Там были несколько дней, провели концерты, которые понравились зрителям. Всё прошло удачно, даже появились новые знакомства. Представляли Казахстан».

Песни в исполнении  «Ahava» звучат с неповторимым колоритом, они заставляют замирать и слушать до последней ноты.

«Мы являемся так же кавер-группой», — дополняет Алина. — «То есть своей музыки у нас нет, есть только свои аранжировки. Мы выбираем песни, которые уже хорошо знакомы многим людям,  народные еврейские песни. А так же мы слушаем израильскую современную музыку, выбираем самые интересные, «вкусные» песни, и делаем свое переложение».

Людмила Пропищан так же отметила, что «Ahava»  появилась на базе Еврейского культурного центра, и, кроме исполнения необычной, завораживающей а иной раз и зовущей в пляс музыки коллектив знакомит казахстанцев с еврейской культурой.

Кстати, следующий концерт фолк-виртуозов состоится 22 февраля в 19:00 в арт-клубе «Sadre».

А мы предлагаем проникнуться миром и добром вместе с чарующими звуками фолка. Смотрим, слушаем и наслаждаемся!

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Автор: Сабина

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