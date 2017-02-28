Центр медицинского туризма открылся в Караганде

Вчера, 27 февраля, в Караганде состоялся Казахстанско-Корейский форум. Как передает корреспондент «Казахстан-Караганды», его инициатором стал Совет деловых женщин.

Форум собрал видных представителей бизнеса и власти как Караганды, так и южнокорейского Тэгу. Договоры, подписанные на этом мероприятии, призваны наладить торгово-экономические связи между двумя странами. Среди них — создание центра медицинского туризма для желающих получить лечение в Южной Корее. Зарубежных гостей приветствовал аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, попутно рассказав о регионе.

«Южнокорейские коллеги привезли сюда и технологии, и новую методику. Самое главное — они привозят инвестиции,» — сообщает председатель Совета деловых женщин НПП «Атамекен» Ляззат Рамазанова. «Для нас важно укрепить отношения с Казахстаном. Ваши и южнокорейские бизнесмены на форуме пытаются решить многовопросов. Все это создает благоприятную бизнес-среду

Результатом международного сотрудничества стало открытие в Караганде Центра медицинского туризма. Здесь могут оформить путевки те, кто хочет лечиться в Южной Корее,» — отмечает заместитель мэра южно-корейского города Тэгу Ким Ен Чан.

Новый центр поможет в обучении карагандинских и казахстанских специалистов за рубежом.