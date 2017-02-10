Буран сорвал крышу пятиэтажного дома в Караганде

Штормовое предупреждение было объявлено 9 февраля в Карагандинской области.

По прогнозам синоптиков, в области ожидались сильные порывы ветра и мороз. В такую непогоду не обошлось без происшествий. Сильными порывами ветра в Сортировке сорвало крышу с пятиэтажного дома.

Крыши лишились жильцы дома, расположенного на улице Жекебаева, 129. Площадь сорванной кровли составила 300 квадратных метров. Общая площадь кровли 1 200 квадратных метров. Пострадавших нет.

Руководитель отдела благоустройства акимата Октябрьского района Сатпек Маулетбек рассказал, что жильцы дома покрыли часть крыши профильным настилом, вместо шифера. Сильный ветер сорвал плохо закрепленный профлист.

В акимате сообщили, что подняться на крышу и обследовать ее не представилось возможным из-за сильного ветра. Работы продолжатся сегодня.