Благотворительный концерт пройдет 24 февраля в Караганде

Завтра в 17:30 в концертном зале «Шалкыма» выступят артисты Карагандинского медицинского университета и музыканты Академического оркестра имени Таттимбета.



На сцене зазвучат народные инструменты и голоса молодых непрофессиональных исполнителей.

Это выступление посвящено особому празднику – Дню благодарности. Насладиться музыкой придут студенты и преподаватели медицинского университета и представители этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области.

К слову, именно Ассамблея народа Казахстана сегодня — координатор благотворительной деятельности.

Вырученные от продажи билетов на концерт деньги будут переданы в День благодарности одной из нуждающихся семей нашего города.

Благотворительный концерт носит символическое название — «И музыкой лечить сердца… », ведь сами исполнители — будущие медики, на чьи плечи ляжет забота о здоровье человека.