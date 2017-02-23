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Благотворительный концерт пройдет 24 февраля в Караганде

Сабина 5 часов назад Комментировать 13

Завтра в 17:30  в концертном зале «Шалкыма» выступят артисты Карагандинского медицинского университета и музыканты Академического оркестра имени Таттимбета.


На сцене зазвучат народные инструменты и голоса молодых непрофессиональных исполнителей.

Это выступление посвящено особому празднику – Дню благодарности. Насладиться музыкой придут  студенты и преподаватели медицинского университета и представители этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области.

К слову, именно Ассамблея народа Казахстана сегодня — координатор благотворительной деятельности.
Вырученные от продажи билетов на концерт деньги будут переданы в День благодарности одной из нуждающихся семей нашего города.
Благотворительный концерт носит символическое название — «И музыкой лечить сердца… », ведь сами исполнители — будущие медики, на чьи плечи ляжет забота о здоровье человека.

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Автор: Сабина

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