Благотворительная акция «Участвуйте!» стартовала в Казахстане

Цель акции – собрать необходимую помощь для детей из социальных учреждений, детей-сирот, инвалидов и многодетных семей.

Кто, если не мы? Сделать эту фразу своим девизом нежно не только волонтёрам и благотворительным организациям, но и всем сознательным людям.

И пусть мы не сможем помочь всем нуждающимся, но мы реально можем оказать материальную поддержку детям и многодетным семьям. Например, через благотворительную акцию «Участвуйте!», которая проводится уже уже более десяти лет, и снова стартовала в нашей стране.

Акция проходит в 178 городах России и Казахстана. Подарки от неравнодушных горожан получат свыше 200 тысяч детей из 550 социальных учреждений.

Чтобы поучаствовать в судьбе сирот, необходимо прийти в любой магазин сети «Детский мир» и оставить свой подарок и открытку с теплыми пожеланиями в специальном манеже, расположенном рядом с кассами. Подарком могут быть игрушки, одежда, обувь, канцелярские товары, а вместе с ними — немого добра и участия.

Оказать помощь детям можно также с помощью денежного пожертвования, отправив sms на короткий номер 7715 с текстом «Участие» и указав сумму. Например, «Участие 100». Все собранные средства пойдут на помощь детям с ограниченными возможностями.