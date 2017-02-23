Бизнесмены Караганды не хотят «наживаться» на устранении последствий ЧС

Предприниматели Карагандинской области не намерены «наживаться» при устранении последствий паводков и других масштабных ЧП техногенного характера, передает «Казинформ».

22 февраля на совещании в Палате предпринимателей руководители строительных компаний обсудили план действий в случае возникновения крайней ситуации.

«По информации областного акимата, под угрозой подтопления находятся 182 населенных пункта, где проживают 29 тысяч человек. В регионе ведутся подготовительные мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС. Мы, бизнесмены, готовы помочь в ликвидации паводков», — сказал председатель комитета по строительству при палате предпринимателей Карагандинской области Толеген Ашимов.

Руководители строительных организаций выразили готовность круглосуточно и без материальной выгоды участвовать во всех ликвидационных мероприятиях.

«Когда в 2015 году в период паводков пострадал ряд поселков, мы активно помогали жителям в устранении последствий. Мы не наживаемся на горе людей. Все вопросы мы должны решать вместе — и предприниматели, и государственные служащие, и жители Карагандинской области», — сказал Толеген Ашимов.

Между тем, предприниматели высказались по поводу выступления начальника 10-го управления департамента Генпрокуратуры Ержана Ералиева, который заявил, что несколько фирм были обмануты акиматами Карагандинской области. В частности, по словам Ержана Ералиева, бизнесмены получили гораздо меньшие суммы за строительство домов сельчанам — всего по 90 тысяч тенге за квадратный метр.

«Будем честны — коррупционных моментов не было. Никто не требовал откаты. Все понимали: главное — достроить дома пострадавшим от паводков. Надо признать, что акиматовские сотрудники тоже с нами ходили по той же грязи, что и мы. Недавно Генпрокуратура сделала заявление, достаточно громкое. Но, по моему мнению, они изучили ситуацию недостаточно глубоко. Вины акимата здесь нет, — заявил Толеген Ашимов. — Проблема упирается в законодательство, которое никак не оговаривает порядок оплаты работ при ликвидации ЧС. Нам надо, чтобы в закон однозначно ввели норму, согласно которой работы по ЧС должны оплачиваться строго по сметной стоимости. Кто не заплатит — ответственность за нарушение».

Предприниматели области сошлись во мнении, что прокуратура изучила ситуацию недостаточно глубоко, не учитывая обстоятельств экстренной ситуации. А высказывания Ержана Ералиева назвали «отрицательно влияющими на взаимоотношения между предпринимателями и местными исполнительными органами».