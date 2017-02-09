Безымянное село в Карагандинской области планируют присоединить к Караганде

После публикаций в СМИ местные власти провели встречу с сельчанами.

Местные власти намерены присоединить к территории Караганды безымянное село, которое уже 40 лет существует в Бухар-Жырауском районе. Об этом сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области в ответ на официальный запрос Today.kz. Чиновники уточнили, что поселок находится в шести километрах от областного центра.

«Проведен подворовый обход жителей для согласования вопроса передачи села в административно-территориальное подчинение Октябрьскому району Караганды. С учетом мнения жителей акиматом Бухар-Жырауского района области начаты соответствующие административные процедуры», — сообщили в аппарате главы региона.

Как уточнили в акимате, в 2014 году после обращения жителей о включении села в состав Караганды была начала работа по изменению границ города и Бухар-Жырауского района, однако из-за отсутствия достаточных средств в бюджете присоединить поселок не удалось.

В пресс-службе акима области рассказали, что в июле 2015 года была отремонтирована дорога к этому населенному пункту, а в настоящее время ведется очистка подъездной дороги и проводятся работы по снегозадержанию.

26 декабря после обращения жителей села в СМИ аким Бухар-Жырауского района встретился с сельчанами.

«С 7 января 2017 года возобновлен маршрут №42 в село. Рейсы автобус совершает два раза в день — утром и вечером. Получено согласие главы крестьянского хозяйства «Темиржолшы» на использование принадлежащих ему земель, прилегающих к землям населенного пункта, жителями села для выпаса скота. Из бюджета района выделены 1,6 миллиона тенге для транспортировки детей в школу на станцию Сортировочная, перевозчик определен», — сообщили в акимате Карагандинской области.

Для жителей села 13 января был организован День открытых дверей, где решались вопросы документирования, регистрации имущества с участием представителей управления юстиции, НАО «Правительство для граждан», отдела правового обеспечения аппарата акима района.

Населенный пункт, неофициально именуемый селом Жанаул, или «Учетный квартал 117», по информации пресс-службы акима области, был образован стихийными постройками на основе бывшего подсобного сельского хозяйства «Металлург» при Карагандинском металлургическом комбинате.

«Из 54 проживающих в населенном пункте семей у девяти до сих пор отсутствуют правоустанавливающие документы на жилье, многие из оставшихся 45 семей легализовали свои дома в рамках ранее проводившихся акций по легализации», — уточнили в акимате.

Ближайшими населенными пунктами от села являются станция «Сортировочная» Октябрьского района Караганды (шесть километров), центр Бухар-Жырауского района — поселок Ботакара (70 километров), а также село Тузды (55 километров).

В 2006 году земли села были переданы в Бухар-Жырауский район. Административное подчинение осталось за Карагандой. Последняя перепись населения проводилась в 2016 году.

Численность населения села составляет 118 человек, из которых 50 человек относятся к экономически активному населению.

Напомним, в декабре 2016 года стало известно, что в Карагандинской области более 40 лет существует село, у которого нет ни названия, ни административного статуса. В поселке проживает около 200 человек. Аптеки и магазины в населенном пункте отсутствуют. Зимой после сильных буранов, как сообщили жители, в село не приезжают автобусы.