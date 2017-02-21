Без связи и интернета остались жители посёлка Молодёжный

Жители посёлка Молодежный в Карагандинской области говорят, что и без того интернет в населенном пункте работал плохо, а из-за метели связь и вовсе оборвалась. 20 февраля жители поселка и вовсе остались без интернет-связи, пишет портал Ekaraganda.kz.

Жители пожаловались, что с 18:00 20 февраля в поселке не работает интернет. Услугодатель стал говорить о том, что пришлют мастера, однако вскоре оператор выяснил, что связи нет во всем поселке. Ничего определённого сельчанам так и не сказали.

Молодежненцы, пишет корреспондент портала, припомнили всё. И то, что услугодатель звонит с напоминанием об оплате счетов уже 15 числа каждого месяца, тогда как оплачивать можно до 25 числа, угрожая оставить без связи, и то, что в целом интернет в поселке работает неважно.

В АО «Казахтелеком» пояснили, что в поселке действительно возникла проблема с интернетом. Поломка произошла в связи с погодными условиями. Сейчас мастера разбираются, в чем причина. Однако, в данный момент, невозможно добраться в Молодежный — трассы по всем направлениям закрыты.

Компанией АО «Казахтелеком» на 2017-2018 год запланировано осуществление государственного проекта «Покрытие волоконно-оптическими линиями связи сельские населенные пункты с населением от 250 человек». Поселок Молодежный в списке первых населенных пунктов, где будет проведена модернизация.