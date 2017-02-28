Беременные Караганды смогут вызвать «скорую» одной кнопкой SOS

Всем беременным Карагандинской области установят в смартфоны тревожную кнопку по экстренному вызову службы «Скорой медицинской помощи», передает МИА «Казинформ».

Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев прояснил, что этот проект называется «Дистанционный дородовый патронаж с функцией SOS». Новый проект реализуется в рамках поручения Президента о внедрении передовых технологий в сферу здравоохранения и снижения смертности среди рожениц.

Софт, в приложении которого есть кнопка «SOS», будет установлен на смартфон или другое мобильное устройство беременной совершенно бесплатно.

«Суть проекта заключается в том, что на сотовый телефон каждой беременной женщины устанавливается мобильное приложение, на которое поступает вся необходимая информация. Это вопросы рационального питания, физических нагрузок, периодов течения беременности, график медицинского наблюдения и так далее,» — объяснил Ержан Нурлыбаев. — «Данное приложение оснащено кнопкой с функцией SOS, при нажатии которой, в случае возникновения экстренной ситуации, связанной со здоровьем, сигнал сразу поступает на станцию скорой медицинской помощи».

Ежегодно в Карагандинской области регистрируются 22 500 родов, при этом показатель младенческой смертности снижен на 6,9 процентов. На 41 процент снижен показатель материнской смертности.