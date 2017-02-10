Автор хита «Мама Люба» резко высказалась о Казахстане в прямом эфире

Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина допустила высказывание «наплевать на Казахстан» в прямом эфире.

Фраза была произнесена в эфире Liferu, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Однако в каком контексте была произнесена эта фраза — неизвестно. Эфир с участием певицы прошел 8 февраля в 15:00.

В Интернете в адрес Серябкиной посыпались гневные комментарии с предложениями запретить артистке въезд в страну.

На кадрах слышно, как Ольга говорит: «Казахстан…? Плевать на Каз…».

Концертный директор группы «Серебро» Елена Вакулина сказала, что сейчас артисты отдыхают после вчерашнего мероприятия.

«Надо сначала понять, в контексте чего эти слова были произнесены. Конечно, это недоразумение. Это была игра», — заверяет Вакулина.