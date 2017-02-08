Анонс на 8 февраля. Финал Казахстан — Россия в хоккее и закрытие Универсиады

8 февраля состоятся последние соревнования в рамках Универсиады-2017 в Алматы. Зрителей ожидает финал мужского хоккея с шайбой и масс-старт у мужчин-лыжников, а вечером пройдет официальная церемония закрытия соревнований.

Вид спорта: Лыжные гонки. Масс-страт. Мужчины (30 километров);

Кто: Александр и Сергей Малышевы, Виталий Пухкало, Олжас Климин, Даулет Рахимбаев;

Во сколько: Начало в 10.00 — здесь и далее по времени Астаны.

Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Матч за третье место;

Кто: Канада — Чехия

Во сколько: Начало в 11.00 («Хабар»).

Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Финал:

Кто: Казахстан — Россия

Во сколько: Начало в 15.00 («Хабар»).

19.00 — церемония закрытия Универсиады-2017 («Казахстан» и «Хабар»).