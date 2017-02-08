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Анонс на 8 февраля. Финал Казахстан — Россия в хоккее и закрытие Универсиады

Алтынай Сарсенбаева 15 часов назад Комментировать 81

8 февраля состоятся последние соревнования в рамках Универсиады-2017 в Алматы. Зрителей ожидает финал мужского хоккея с шайбой и масс-старт у мужчин-лыжников, а вечером пройдет официальная церемония закрытия соревнований.

Вид спорта: Лыжные гонки. Масс-страт. Мужчины (30 километров);
Кто: Александр и Сергей Малышевы, Виталий Пухкало, Олжас Климин, Даулет Рахимбаев;
Во сколько: Начало в 10.00 — здесь и далее по времени Астаны.

Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Матч за третье место;
Кто: Канада — Чехия
Во сколько: Начало в 11.00 («Хабар»).

Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Финал:
Кто: Казахстан — Россия
Во сколько: Начало в 15.00 («Хабар»).

19.00 — церемония закрытия Универсиады-2017 («Казахстан» и «Хабар»).

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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