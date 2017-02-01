Анонс на 1 февраля. На Универсиаде-2017 стартуют фигурное катание и конькобежный спорт

Самое большое количество билетов на Универсиаду-2017 во время предварительных продаж было распродано на фигурное катание. И 1 февраля зрители и болельщики смогут его посмотреть – первыми на лед выйдут женщины. Кроме того, в этот же день за золотую медаль будет бороться лидер сборной Казахстана в конькобежном спорте Роман Креч.

Вид спорта: Керлинг. Групповая стадия (мужчины, женщины).

Кто: Казахстан — Норвегия (Ж), Казахстан — Япония (М), Казахстан — Россия (Ж).

Во сколько: Начало первой встречи в 09.00, второй в 14.00 и третьей в 19.00 — здесь и далее по времени Астаны.

Вид спорта: Горнолыжный спорт. Комбинация (Супергигант, слалом). Мужчины, женщины.

Кто: Мария Григорова, Екатерина Карпова, Мартин Хубер, Сергей Данов, Александр Костров, Алексей Сысоев, Захар Кучин.

Во сколько: Начало в 10.00 («Хабар»).

Вид спорта: Конькобежный спорт. Женщины (3 000 метров), мужчины (500 метров).

Кто: Дарсиль Эссамамбо, Артем Крикунов, Станислав Палкин, Роман Креч, Эльвира Халикова, Мария Сизова, Татьяна Климчук.

Во сколько: Начало у женщин в 11.00, у мужчин в 14.05 (KazSport).

Вид спорта: Лыжное двоеборье. Мужчины.

Кто: Чингиз Ракпаров, Али Айбек, Расул Гайрбеков, Вячеслав Бочкарев, Эльдар Орусаев.

Во сколько: Прыжки с трамплина в 10.00 — 11.00, лыжные гонки в 15.30.

Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Групповой раунд.

Кто: Россия — Латвия.

Во сколько: Начало в 12.30 («Хабар»).

Вид спорта: Фигурное катание. Короткая программа. Женщины.

Кто: Айза Мамбекова, Жансая Адыханова, Вероника Шевелева.

Во сколько: Начало в 14.30 («Казахстан»).

Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Групповой этап.

Кто: Канада — Великобритания.

Во сколько: Начало в 16.30 («Хабар»).

Вид спорта: Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, женщины.

Кто: Даяна Ахметалиева, Сабиржан Муминов, Сергей Ткаченко, Роман Ногин, Акрам Адилов, Станислав Анчугин.

Во сколько: Начало у женщин в 16.00, у мужчин в 18.30.

Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Групповой этап.

Кто: Великобритания — Китай.

Во сколько: Начало в 16.30 (KazSport).

Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Групповой этап.

Кто: Чехия — Китай.

Во сколько: Начало в 19.30.

Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Групповой этап.

Кто: Казахстан — Канада.

Во сколько: Начало в 20.00.

Напомним, 31 января первую золотую медаль для Казахстана выиграла биатлонистка Алина Райкова, ставшая лучшей на дистанции 15 километров индивидуальным стилем. Второе «золото» принесли фристайлисты Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек, показавшие лучший результат в командных соревнованиях.

Серебряную медаль на дистанции 15 километров индивидуальным стилем завоевала Галина Вишневская, финишировавшая вслед за Райковой. Бронзовыми призерками стали лыжница Алина Шевченко, показавшая третий результат в гонке преследования свободным стилем на пять километров, и конькобежка Екатерина Айдова, успешно выступившая на дистанции 1 500 метров.