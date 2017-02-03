Анонс дня: 3 февраля на Универсиаде выступит Денис Тен

Сегодня, 3 февраля, в борьбу вступает лидер казахстанского фигурного катания Денис Тен. Бронзовый призер Олимпиады начнет свое выступление на Универсиаде-2017 в 14.50. Vesti.kz предлагают ознакомиться с полным расписанием соревновательного дня.

Вид спорта: Керлинг. Мужчины, женщины. Групповой этап.

Кто: Казахстан — Канада (Ж), Казахстан — Норвегия (М), Казахстан — Швейцария (Ж).

Во сколько: Начало первой встречи в 09.00, второй в 14.00 и третьей в 19.00.

Вид спорта: Биатлон. Гонка преследования. Мужчины (12,5 километра), женщины (10 километров).

Кто: Анна Кистанова, Алина Райкова, Галина Вишневская, Анастасия Кондратьева, Елизавета Бельченко, Дарья Усанова, Антон Пантов, Владислав Витенко, Тимур Куц, Максим Браун, Василий Подкорытов, Роман Еремин.

Во сколько: Начало у женщин в 12.00, у мужчин в 14.00 («Хабар»).

Вид спорта: Лыжное двоеборье. Масс-старт. Мужчины, женщины.

Кто: Чингиз Ракпаров, Али Айбек, Расул Гайрбеков, Вячеслав Бочкарев, Эльдар Орусаев.

Во сколько: Начало лыжного этапа в 10.00, прыжки с трамплина в 14.30 («Хабар»).

Вид спорта: Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом-гигант.

Кто: Мария Егорова.

Во сколько: Начало в 10.00.

Вид спорта: Фристайл. Параллельный могул. Мужчины, женщины.

Кто: Юлия Галышева, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков, Александр Геберт, Константин Горлачев.

Во сколько: Начало у женщин в 10.30, у мужчин в 11.00 (KazSport).

Вид спорта: Конькобежный спорт. Мужчины (1 000 метров), женщины (5 000 метров).

Кто: Иван Аржаников, Роман Креч, Татьяна Климчук, Федор Мезенцев, Станислав Палкин.

Во сколько: Начало у женщин в 11.00, у мужчин в 13.00 (KazSport).

Вид спорта: Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа.

Кто: Денис Тен, Абзал Рахимгалиев, Артур Панихин.

Во сколько: Начало в 14.50 («Казахстан

Вид спорта: Хоккей. Мужчины. Групповой этап.

Кто: Россия — Япония.

Во сколько: Начало в 16.00.

Вид спорта: Хоккей. Мужчины. Групповой этап.

Кто: Чехия — Казахстан.

Во сколько: Начало в 19.30 («Хабар»).

Вид спорта: Хоккей. Женщины. Плей-офф.

Во сколько: Начало в 20.00.

Добавим, что 2 февраля, Казахстан отметился множеством завоеванных медалей, среди которых четыре»золота» и три «бронзы».