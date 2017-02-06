Анонс, 6 февраля. «Золотой» шанс Казахстана в лыжных гонках на Универсиаде-2017

Сегодня, 6 февраля, копилка сборной Казахстана может пополниться еще несколькими медалями. Завоевать «золото» будет по силам лыжникам, у которых состоятся две эстафеты (у мужчин, у женщин). Кроме того, в женском хоккее пройдет финал. С подробным расписанием соревновательного дня Универсиады-2017 можно ознакомиться в анонсе дня от Vesti.kz.

Вид спорта: Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом;

Кто: Мария Григорова;

Во сколько: Начало в 10.00 — здесь и далее по времени Астаны.

Вид спорта: Конькобежный спорт. Масс-старт. Мужчины, женщины;

Кто: Федор Мезенцев, Федор Андреев;

Во сколько: Начало в 11.30.

Вид спорта: Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины 4 по 7,5 километров, женщины 3 по 5 километров;

Кто: Мужская и женская сборные Казахстана;

Во сколько: Начало в 11.00.

Вид спорта: Фристайл. Лыжный кросс. Мужчины, женщины. Квалификация;

Во сколько: Начало в 11.00.

Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Матчи за 5-7 места;

Кто: Казахстан — Великобритания;

Во сколько: Начало в 13.00.

Вид спорта: Шорт-трек. Мужчины, женщины (500 метров);

Кто: Ким Лонг А, Крестова Анастасия, Анита Нагай, Нурьерген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша;

Во сколько: Начало в 14.00.

Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Матч за третье место;

Кто: Китай — США;

Во сколько: Начало в 16.00.

Вид спорта: Хоккей с шайбой. Женщины. Финал;

Кто: Россия — Канада;

Во сколько: Начало в 20.00.

Добавим, что 5 февраля, казахстанские спортсмены не смогли завоевать золотые медали. Биатлонисты в эстафете стали вторыми, а Нурберген Жумагазиев отметился бронзовой медалью в шорт-треке.

Сборная Казахстана сохранила вторую позицию в общем медальном зачете по итогам девятого игрового дня зимней Универсиады-2017 в Алматы. В активе казахстанской команды — 23 медали (10 золотых, 3 серебряных и 10 бронзовых). В воскресенье копилку сборной наградами пополнили биатлонисты (Галина Вишневская, Дарья Усанова, Василий Подкорытов и Антон Пантов) — «серебро» в смешанной эстафете и шорт-трекист Нурберген Жумагазиев — «бронза» на дистанции 1500 метров, сообщает Sports.kz. Возглавляет медальный зачет по-прежнему команда России — 51 медаль (19-20-12), тройку замыкает сборная Республики Кореи — 13 (7-3-3).