В Караганде женщину вместе с внучкой-сиротой выселят на улицу

Весной по требованию акимата пенсионерка Сайран Абенова из Караганды вместе с 15-летней внучкой-сиротой должны выехать из предоставленной квартиры, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сайран Абенова вместе с внучкой временно проживают в здании бывшей поликлиники, оборудованной под жилой подъезд. Весной по требованию акимата им придется освободить жилую площадь, но женщине с внучкой больше некуда идти.

С 2010 года внучка Карина Абенова стоит в очереди на получение жилья. В 2015 году Сайран Баскеновне удалось попасть на прием к акиму города Нурлану Аубакирову.

«Он как увидел меня, сразу вспомнил, потому что я к нему на прием ходила еще когда он был акимом Октябрьского района. А теперь стал акимом города и очень удивился, что наш вопрос еще не решен. Вызвал своих помощников, сказал разобраться. Там с очередью какие-то нарушения были, неправильно нас поставили. Почти сразу после этого мы стали 1195-е », — рассказывает Сайран Абенова.

Спустя два года очередь снова замерла: сейчас Карина занимает в ней 1193 место.

«Мы все понимаем по-человечески, но помочь не можем. Весной мы заселим туда очередников. А в соседней квартире действительно должен жить ветеран, но он отказался заселяться в Майкудуке, поэтому так и получилось », — объяснил заместитель руководителя отдела жилищно-коммунальной инспекции города Караганды Сальжан Балаубаев.

Пенсия Сайран Баскеновны всего 35 тысяч тенге, и снимать жилье на эту сумму просто нет возможности. Больше всего бабушка, практически живущая на лекарствах, переживает за внучку, которая, случись что с женщиной, останется на улице.

После смерти дочери Сайран Абенова оформила опекунство над несовершеннолетней внучкой, а в 2007 году семья при содействии КСК заселилась в одну из пустующих квартир Майкудука, выплатила коммунальные долги и сделала ремонт. НО практически сразу объявилась хозяйка жилплощади, уехавшая в конце 90-х на ПМЖ в Россию. Суд Абеновы проиграли и остались на улице.

После долгих скитаний и обращений к чиновникам им сначала выделили двухкомнатную квартиру в «Доме сирот », а затем выгнали из нее поздним вечером. Работники отдела жилищно-коммунального хозяйства Караганды пояснили, что сюда должен заселиться ветеран войны, но и по сей день этого не случилось. Бабушку с внучкой хотели выставить на улицу, но пожалели и временно разрешили занять соседнюю однокомнатную квартиру площадью 10 квадратных метров.