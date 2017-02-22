Акимат Карагандинской области будет сотрудничать с Фондом первого президента

В Караганде 24 февраля в 10:00 состоится подписание Меморандума о сотрудничестве между Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации и акиматом Карагандинской области, сообщает 365info.kz.

Подписание документа станет отправной точкой для воплощения в жизнь инновационых молодежных проектов в области, отмечается на странице Фонда в Facebook.

Деятельность Фонда направлена на реализацию идей и политики Главы государства, поддержку молодежи в раскрытии и реализации творческого и интеллектуального потенциала, благотворительную деятельность и развитие экспертно-аналитического центра.

При Фонде функционируют Совет творческой молодежи и Совет научной молодежи, которые организуют республиканские конкурсы на соискание грантов, премий и стипендий Фонда для поддержки идей талантливой молодежи.

На мероприятии выступят аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков и исполнительный директор Фонда Первого Президента РК – Лидера Нации — Канат Джумабаев. В 11.30 состоится встреча представителей Фонда с руководством, преподавательским составом и студентами ведущих вузов Караганды в здании Карагандинского Государственного университета им. Е. А. Букетова.

В 15.00 ч. в рамках проекта Фонда «Я — профессионал» состоится вручение музыкальных инструментов специализированной музыкальной школе-интернату.

После вручения Лауреаты премии Фонда – ведущие солисты театра «Астана Опера» проведут мастер-класс. Мероприятие пройдет в здании КГУ «Специализированная музыкальная школа-интернат» Караганды.