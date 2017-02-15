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Аким Карагандинской области официально разрешил рушить дороги

Алтынай Сарсенбаева 4 часа назад Комментировать 20

Ломать дороги официально разрешил аким Карагандинской области в борьбе с предстоящим паводком, сообщает канал 31.

Нурмухамбет Абдибеков сказал, что власти идут на это осознанно.

«Проводить работы вплоть до разрывов дорог, чтобы исключить подпор паводковой воды. Иногда и такие меры приходится принимать. Но мы идем на это осознанно, и дальше в летний период это восстанавливаем. Это нормальная практика работы и реагирования в осложнённых условиях», – сказал аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков.

Власти региона, опираясь на сводки, опасаются повторения сценария прошлого года, когда большая вода смыла миллионы бюджетных и частных тенге.

Техническое состояние многих водохранилищ вызывает обеспокоенность у спасателей: на гребнях плотин промоины и трещины, откосы деформированы и требуют ремонта.

«Плотина Миньковская заполнена в полном объёме, паводковый водосброс засыпан. Плотина Луполово находится на проезжей части дороги районного значения, с внешней стороны в трёх местах имеются большие промоины», – отчитался перед акимом области начальник Департамента по ЧС Карагандинской области Ибрагим Кульшимбаев.

На совещании отмечалось, что снега этой зимой выпало больше обычного. На севере республики на 50% выше нормы, в центральных регионах – на 25-30%.

После наводнения в Кокпекты в 2014 году и паводка в посёлке имени Габидена Мустафина люди научились экстренной эвакуации. Однако без переливов через дороги обойдётся вряд ли. Поэтому власти дают поручения, чтобы инженерная техника дежурила на наиболее паводкоопасных участках дорог.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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