28 февраля на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода с осадками

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода с осадками, лишь на юге и востоке республики – погода без осадков. Местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, передает пресс-служба РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, в Астане 28 февраля ожидается переменная облачность, временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью -9-11°С, днем -2-4°С.

В Алматы также переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью -1-3°С, днем +10+12°С.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидается гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами – туман, ветер 15-20 м/с.

В Алматинской области местами ожидается ветер 17-22, в районе Жаланашколя порывы 28 м/с.

В Жамбылской, Кызылординской, ночью Южно-Казахстанской области местами туман.

В Атырауской, днем в Актюбинской области местами – туман, гололед.