25 новых пятиэтажек построят в Сатпаеве

В Карагандинской области в городе Сатпаев вместо обрушенных домов построят 25 новых пятиэтажек.



Строительство домов для переселения жителей поселков, попадающих в зону обрушения при повторной отработке медных месторождений в Сатпаеве, продолжается. Об этом, как передаёт BNews.kz, сообщил аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков на отчетной встрече с населением.

Переселение ведется в рамках комплексного плана социально-экономического развития Жезказганского региона.

«На сегодня для обеспечения жильем 859 семей построено 39 жилых домов и выкуплено 6 квартир. Ведется строительство 25 пятиэтажных домов общей площадью 78 тыс кв. м для 1150 семей с завершением в 2017 году», – отметил глава региона.

Всего в области в этом году планируют построить более 304 тыс кв. м нового жилья. На реализацию программы «Нұрлы жер» области выделено 1,5 млрд тенге. Планируется построить 19 тыс кв. м жилья, что позволит предоставить квартиры 336 очередникам.