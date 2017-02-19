19-летняя девушка из Караганды стала жертвой смертельной игры

Только вчера в ДВД Карагандинской области сообщили, что в Караганде нет жертв опасной игры «Синий кит». А сегодня в редакцию сайта eKaraganda.kz обратился дядя девушки, которая 6 февраля повесилась на ручке в ванной комнате. По предварительным данным, она рассталась с жизнью именно из-за игры «Синий кит».

Эта игра, которую также называют «Тихий дом», не на шутку встревожила родителей. Массовые рассылки об опасности за последние несколько дней облетели весь город.

Игра «Синий кит» рассчитана на подростков, и процессе модератор дает разного рода задания, последнее из которых должно привести к смерти.

Трагедия в Караганде произошла ночью с 5 на 6 февраля. Галина Сибирякова встала, связалась с кем-то по телефону, помылась и затем покончила с собой. О том, как всё произошло, рассказал дядя погибшей Марат Айтказин, сообщает портал eKaraganda.kz.

«Галина жила в Пришахтинске с мамой и папой, у девочки двое родных братьев. Мы все знали об этой игре. Читали о ней в интернете, но не думали, что у нас это происходит под носом», — сказал Марат. — «Удивительно, но она совершила самоубийство, повесившись на ручке в ванной комнате. Галина еще в 2:30 разговаривала с мамой. Всё было в порядке. Родители слышали, что девушка ночью ходила по квартире. Но для молодежи это обычное дело — сидеть в телефоне ночью, поэтому никто не обратил внимания. А в 5:30 утра ее обнаружили мертвой».

В этом году Галина должна была окончить колледж, гдже училась на повара. По словам родственников, девочка была очень добрая, общительная и дружелюбная, всегда с улыбкой на лице. Но в тоже время Галина была скромной и наивной. О личном девушка рассказывала больше дедушке и бабушке, чем родителям. Молодого человека у нее не было. Марат Айтказин так же отметил, что показалось странным то, что за несколько дней до несчастья Галина частично сбрила волосы на голове. Отец девушки вспоминает, что за неделю до трагедии девочка плакала после телефонного разговора. На вопрос кто её обидел, дочь ответила, что разберется сама.

Сотрудница училища, где обучалась девушка, так же заметила, что Галина была в депрессивном состоянии. Мастер колледжа, по словам родственников, сказала, что Галина в последнее время была подавленной, плакала после телефонных разговоров, пересела на последнюю парту. На все расспросы девушка отвечала, что всё в порядке.

Дядя погибшей так же рассказал, что после разблокировки телефона Галины в нем нашлись следующие записи: ««Синий кит» и «Тихий дом», 4-20, я в игре».

ДВД Карагандинской области готовится дать комментарий о произошедшем.