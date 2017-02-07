Универсиада-2017 и препараты: спортсмены рассказали, как проходит допинг-контроль

Требования FISU, WADA о прохождении контроля на запрет использование допинговых средств на Универсиаде-2017 соблюдают все спортсмены, пишет Zakon.kz.

Бронзовый призер Универсиады-2017 по шорт-треку Денис Никиша (Казахстан) рассказал, что допинг-пробы берут очень часто.

«Я уже сдал два анализа, вчера и сегодня. Говорят, что тех, кто будет сдавать пробы, определяют методом случайного выбора. Но я не знаю, как объяснить такое свое «везение». Конечно, это отвлекает от подготовки, считаю, что два дня подряд — это ненормально. Очень долго, очереди, длится все не меньше часа. Во время ожидания я не могу пойти домой, в Атлетическую деревню, а нахожусь там, сдаю анализы. Таковы требования FISU, WADA, и мы, спортсмены, подчиняемся им».

Хоккеист Шон Мерфи из сборной США сказал, что его на допинг не проверяли ни разу.

«В хоккее антидопинговые службы обычно определяют методом случайного выбора кого-то из хоккеистов для анализа. Поэтому ничего прокомментировать по этому поводу не могу. Однако убежден, что спорт должен быть чистым и полностью поддерживаю борьбу с допингом».

У чемпионки Универсиады-2017 по шорт-треку Цзан Ицзе (Китай)за всё время пробу взяли только один раз.

«Для меня сдача анализов не кажется дополнительным напряжением, я воспринимаю это как одну из обязательных процедур».

Допинг-контроль — медицинское обследование спортсменов с целью контроля за соблюдением запрета на использование допинговых средств во время соревнований.

На Универсиаде в Алматы работают 10 станций допинг-контроля: девять станций на восьми спортивных объектах и одна станция допинг-контроля в Атлетической деревне.

В качестве инспекторов во время Универсиады работают опытные сотрудники Национального антидопингового центра страны, также привлечены квалифицированные специалисты из стран Центральной Азии. В целом, это порядка 35 инспекторов допинг-контроля и 54 сопроводителя.

Все пробы отправляются в Антидопинговую лабораторию Австрии, имеющую аккредитацию WADA.

Результат анализа становится известен в течение двух суток после доставки проб в лабораторию. Однако доступ к ней имеют только представители FISU, которые озвучивают ее в соответствии с утвержденными требованиями и правилами.