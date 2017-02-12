Санаторий Жосалы
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12 выходных дней ждет казахстанцев в марте

Алтынай Сарсенбаева 3 часа назад Комментировать 12

В марте казахстанцы будут отдыхать почти полмесяца. 

Помимо суббот и воскресений, жителей нашей страны ждут еще четыре дополнительных выходных дня. Один из них придется на среду, восьмое марта. Три — на Наурыз. В честь самого теплого весеннего праздника мы отдохнем 21, 22 и 23 марта.

По предварительным прогнозам синоптиков погода на всемирный женский день, конечно, не порадует первыми тюльпанами за окнами, но и сильного мороза не ожидается — температура воздуха может колебаться от -3 до -12-ти градусов.

На Наурыз же столбики термометров вполне могут подняться до +1 градуса днем, и опуститься до — 11 ночью.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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